RESPONSABLE FORMULATION GALENIQUE H/F

RFG1

Orléans

Nous sommes le premier laboratoire pharmaceutique français indépendant. Nous employons plus de 21 000 personnes dans le monde et réalisons un chiffre d’affaires de 4,15 milliards d’Euros dont 91% hors de France, dans plus de 140 pays. Nous consacrons autour de 25% de celui-ci à la recherche et au développement. Notre réussite repose sur la qualité de nos équipes et de fortes valeurs humaines favorisant l’épanouissement de chacun.





Contexte





Le Département Galénique est au cœur de notre Pôle d’Expertise en Développement Pharmaceutique situé à Orléans. Il regroupe des équipes dédiées à la mise au point de formulations et des procédés de fabrication ainsi qu’au support analytique de nos futurs médicaments.



Chaque jour, plus de 40 collaborateurs au sein de ce département contribuent, par leur expertise et leur engagement, au progrès thérapeutique au bénéfice du patient.



Les missions principales de notre Département Galénique sont notamment :



• La conception des formulations et des procédés de fabrication pour l’ensemble des produits de notre portefeuille R&D

• La rédaction des documents destinés aux différents dossiers réglementaires

• La contribution au « Life Cycle Management » en proposant des formes galéniques nouvelles pour les médicaments commercialisés

• L’innovation dans les domaines technologique et de formulation pour contribuer au développement de nos candidats médicaments et participer au développement de la propriété industrielle.

• La veille scientifique







Missions principales du poste



Intégré(e) au sein de notre Département Galénique, vos principales missions sont :





• Concevoir un travail expérimental de haute qualité, selon une démarche scientifique approfondie afin de mener des études détaillées en utilisant des outils de développement tels que les plans d'expériences.

• Transformer des résultats expérimentaux en modèles prédictifs utiles pour sécuriser les différentes étapes de développements

• Relier des données fondamentales, par exemple des attributs critiques de matières premières, au processus de développement des produits finis

• Être leader dans la résolution de problème, en collaboration avec l'ensemble des acteurs du département

• Préparer des présentations claires et concises reposant sur des arguments établis scientifiquement, pour faciliter la prise de décision

• Travailler en mode projet et représenter son activité auprès de ses pairs et du management, en tant que chef de projet, dans l’instance de pilotage

• Effectuer des recherches bibliographiques et analyser des brevets

• Participer au développement de la propriété industrielle du groupe, notamment grâce à votre esprit créatif





Profil



• Vous êtes pharmacien (H/F) avec une spécialisation en galénique, disposez d’un doctorat en sciences pharmaceutiques, ou d’un Master 2 en sciences du médicament (du type pharmacotechnie,…)

• Vous vous appuyez sur plusieurs années d’expérience réussie en formulation galénique, avec une expertise particulière sur les formes sèches

• Vous avez contribué récemment à l’enregistrement de dossiers

• De bonnes connaissances dans la mise au point des formes à libération modifiée et/ou des formes injectables sont un plus

• Vous êtes capable de mener une analyse critique de données expérimentales, si besoin en utilisant des outils statistiques



Qualités recherchées



• Vous êtes curieux(se), doté d’un esprit créatif et innovant

• Vous êtes flexible, pouvez fonctionner en multi-projets et en fast-track, sous la contrainte de jalons clés, et aimez travailler en équipe

• Vous avez une excellente qualité de communication en anglais







En nous rejoignant à ce poste, vous intégrerez un département phare du Groupe, et pourrez pleinement contribuer à notre dynamique de transformation, au bénéfice des patients.





SERVIER

christopher.symbrat@servier.com