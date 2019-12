Consulter les offres

Développement pharmaceutique

<< Liste des offres

CHEF DE PROJET FORMULATION H/F

Référence :

CPF

Lieu :

LIBOURNE (33)

Descriptif :

Groupe international français, 6ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial et 4ème en France, Ceva est spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et de vaccins pour les animaux de compagnie et d’élevage (ruminants, porcs, volailles). Présent dans plus de 110 pays, nos 5500 salariés portent les valeurs du Groupe Ceva :



Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité

Nous recherchons pour un contrat à durée indéterminée, notre :



Chef de Projet Formulation h/f



Au sein de la direction I&D pharmaceutique, vous êtes rattaché(e) au Responsable développement pharmaceutique et avez pour mission :



• D’assurer, dans le cadre des plans de développement et des cahiers des charges, le développement galénique des produits qui vous sont confiés en collaboration avec les autres services du développement,

• D’encadrer un ou plusieurs techniciens galénistes sur divers projets,

• De garantir le développement de nouveaux produits transposables sur l’outil industriel,

• De participer à la fabrication des premiers lots pilotes en collaboration avec le service du développement Industriel,

• De contribuer à la dynamique de proposition des nouveaux projets axés sur les formulations innovantes,

• De garantir le respect des budgets et du planning en réalisant les arbitrages nécessaires,

• De collaborer avec les affaires réglementaires pour renseigner la partie II et/ou CMC des dossiers d’AMM,

• D’assurer une veille scientifique et technique dans le domaine galénique,

• De collaborer à la vie du laboratoire (rédaction SOPs, réunion de service, investissements, …)





Profil recherché :

De formation scientifique Bac+5 minimum (chimiste, physico-chimiste ou pharmacien).

Expérience de cinq ans minimum en développement, fabrication et contrôle de formulations pharmaceutiques innovantes.

De bonnes connaissances dans le domaine des formes stériles injectables, des dispositifs médicaux, des procédés industriels et dans les essais de caractérisation physico-chimiques seraient un plus.

Vous parlez anglais couramment.

Autonomie, coordination, esprit d’équipe, capacité d’analyse et de synthèse sont vos atouts pour réussir à ce poste.

Vous disposez d'un bon relationnel, êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous êtes intéressé(e) par les processus de développement galénique sur des projets internationaux.



Envoi de votre candidature : CV et lettre de motivation, sur :



Contact :

CEVA Santé Animale

ZI la Ballastière

BP 126

33501 Libourne CEDEX



http://www.ceva-santeanimale.fr/Our-job-offers/Chef-projet-Formulation