Développement pharmaceutique

RESPONSABLE PROJETS H/F

Référence :

RP-RP

Lieu :

Marcy l’Etoile (69)

Descriptif :

Type de contrat : Mission d’intérim de 12 mois

Début : Dès que possible

Profil : BAC +5 scientifique / Expérience 5 ans industrie pharmaceutique / Anglais courant

Postes : Chargé·e de projets / Responsable projets





SANOFI vous propose un poste de RESPONSABLE PROJETS (H/F) pour une mission de 12 mois à pourvoir sur Marcy l’Etoile.

Dans le cadre du suivi des cycles de vie des vaccins et en interaction avec des équipes internationales, vos missions seront de :

- Coordonner la mise en place d’un nouveau portail de gestion des connaissances du projet pilote

- Elaborer une cartographie technique en collaboration avec des équipes mondiales

- Collaborer avec des experts techniques afin de réaliser les produits livrables de la gestion des connaissances



Votre profil :



Titulaire d’un bac+5 scientifique vous justifiez d’une expérience de 5 ans dans le domaine pharmaceutique ainsi que d’une expérience en gestion de projet transversal.

Vous possédez les compétences techniques des vaccins et méthodes Lean et vous maitrisez l’anglais lu et parlé.



Votre rigueur, vos qualités relationnelles, votre autonomie et votre leadership vous permettrons de mener à bien votre mission.



Convaincu·e que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce !



KELLY SCIENTIFIQUE - DES SCIENTIFIQUES, POUR DES SCIENTIFIQUES, PAR DES SCIENTIFIQUES.

Pour donner toutes ses chances à votre candidature, soumettez-nous votre CV via notre site www.jobs.kellyservices.fr. Nous pourrons ainsi l’étudier rapidement et vous faire un retour dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la création de votre espace personnel nous permet de suivre votre dossier et vous donne la possibilité d’être alerté de toutes nos offres.



Contact :

KELLY SCIENTIFIQUE

http://www.kellyscientifique.tm.fr