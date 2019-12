Consulter les offres

TECHNICIEN PRODUCTION MILIEU ASEPTIQUE H/F

Référence :

JO-1910-156479

Lieu :

91

Type de contrat: CDI



Début: Immédiatement



CELLforCURE est une société spécialisée dans la fabrication de médicaments de thérapie cellulaire et génique.

Vous souhaitez participer à la production de médicaments de thérapies innovantes à partir des cellules du patient?

Vous souhaitez contribuer au développement d'un savoir faire de pointe?

Vous souhaitez vous former à la technologie des CAR T-Cell?





15 postes de Techniciens en Culture Cellulaire sont à pourvoir en CDI !

Lundi à Jeudi ou Vendredi à Dimanche payés 35h







Vous avez une expérience en milieu aseptique et vous souhaitez vous former et évoluer dans le domaine de la culture cellulaire et de la thérapie génique?

Formation prévue en interne de 3 à 6 mois !







Missions:

- Fabrication des médicaments de thérapie innovante en utilisant la culture cellulaire

- Modification cellulaire

- Amplification cellulaire

- Rédaction des procédures et protocoles

- Participation aux opérations de maintenance



Techniques:

- Culture cellulaire (sélection, maintien, trypsination, numération, transfection, amplification...)

- Travail en condition stérile

- Connaissance des BPL et BPF (GMP)



Profil:

- De formation Bac +2 à Bac +3

- Expérience en milieu aseptique







