Technicien

TECHNICIEN MICROBIOLOGISTE CQ ENVIRONNEMENT H/F

JO-1910-154865

Paris

CDI - 75



Lieu : 75

Salaire : selon profil

Contrat: CDI



Nous vous proposons un CDI au sein d'une entreprise Bio pharmaceutique basée à Paris





Missions principales:



•Réaliser les contrôles environnementaux des zones de production (contrôles particulaires et microbiologiques type aérobio contamination, contamination des

•surfaces…).

•Gérer les analyses de tendance et les résultats hors limites d’alerte ou d’action

•Réaliser les analyses de contrôle qualité en laboratoire (tests endotoxines cinétiques / gel, contamination microbienne, contrôle matières premières, tests in process).

•Gérer les activités de CQ en lien avec la validation des filtrations stérilisantes et des procédés aseptiques (tests de fertilité et stérilité des milieux, lectures des MFT,

•gestion des échantillons)

•Gérer les activités de CQ en lien avec les utilités (eau, vapeur et gaz)

•Gérer les activités de CQ de validation et vérification de nettoyage et décontamination

•Participer aux formations et à l’habilitation des opérateurs de bioproduction à l’entrée en salles blanches.

•Participer aux validation et transfert des méthodes analytiques de type microbiologiques.

•Participer au traitement des fiches qualités du service (déviations, investigations, CAPA).

•Participer à la rédaction des consignes et procédures.

•Participer à l’organisation et à la bonne tenue des laboratoires (gestion des stocks de consommables et réactifs, validation de milieux microbiologiques, maintien de la

•propreté du laboratoire, gestion des déchets).

•Réaliser les opérations de vérification et/ou de qualification des différent équipements de laboratoire selon les procédures en place.

•Respecter les exigences qualité liées à la production pharmaceutique.





Compétences requises :



•Sens de l’organisation et rigueur

•Capacités relationnelles et sens du travail en équipe

•Capacité de synthèse

•Sens de la communication

•Autonomie

•Compréhension de l’anglais écrit





Formation et expérience professionnelle requises :



•Bac+2/3 en microbiologie

•Expérience de 3 ans minimum en industrie pharmaceutique (BPF) dans un poste similaire

•Maîtrise des référentiels réglementaires applicables à la fabrication de médicaments biologiques et stériles.









Si cette opportunité correspond à vos compétences et attentes professionnelles, postulez au plus vite!



