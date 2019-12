Consulter les offres

CHARGÉ TRANSFERT CONTRÔLES H/F

CTC

Lyon – Rhône (69)

Type de contrat : Intérim 6 mois renouvelables

Début : Septembre 2019

Expérience : Bac +5 biotechnologies / Expérience 3-5 ans pharmaceutique et-ou viral / Anglais écrit-oral exigé



CHARGÉ TRANSFERT CONTRÔLES (H/F)



SANOFI Genzyme, grand groupe pharmaceutique international de la région lyonnaise, recherche pour son site de Gerland, un CHARGÉ TRANSFERT CONTRÔLES (H/F) au sein de la plateforme vecteurs viraux.

Vos missions seront de :

- Réaliser le transfert des méthodes analytiques

- Créer les documents projets permettant le transfert

- Contrôler la réception des matières premières

- Organiser, coordonner et suivre les prélèvements et leur analyse

- Suivre les études de décontamination des virus

- Participer aux réunions d’avancement du projet



Votre profil :

Titulaire d’un BAC+5 en biotechnologies, vous justifiez d’au moins 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine pharmaceutique et/ou viral. Vous maîtrisez les spécificités des procédés de contrôles (métabolite analyser, mesure de densité optique, microbiologie, chimie analytique…).

L’anglais lu et écrit est indispensable pour ce poste.

Vous êtes reconnu pour vos compétences rédactionnelles et de synthèse. Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et aimez travailler en équipe.



KELLY SCIENTIFIQUE

http://www.kellyscientifique.tm.fr