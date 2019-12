Consulter les offres

Qualité

PLANIFICATEUR CONTROLE QUALITE H/F

JO-1907-147964

91

Salaire : selon profil

Début : Immédiatement

Contrat: CDI









KELLY SCIENTIFIQUE recrute pour CELLforCURE.



CELLforCURE est une société spécialisée dans la fabrication de médicaments de thérapie cellulaire et génique.



C’est un acteur industriel incontournable au plan technologique et pharmaceutique dans le segment des médicaments de thérapie innovante pour le traitement des maladies rares.



Vous souhaitez participer à la production de médicaments de thérapies innovantes à partir des cellules du patient ?



Vous souhaitez contribuer au développement d'un savoir-faire de pointe ?





Vous réalisez les missions suivantes :

•Vous êtes en charge de la planification des différents services de CQ

•Vérification de l'avancement des études

•Reporting, Overview

•Reprise des informations auprès des référents de chaque service

•Supervision du planing global de tout le département de CQ





Profil:

•Connaissance de Microsoft Project ou d'un logiciel de planification

•Bac +3 à Bac+5 avec au minimum 3 ans d'expérience sur une fonction similaire

•Un expérience en Industrie Pharmaceutique est un plus

•Maîtrise des BPF

•Capacité d'analyse et de planification

•Rigoureux (se), Méthodique, vous êtes reconnu(e) pour votre logique et réactivité

•Bilingue Anglais





Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.







KELLY SCIENTIFIQUE

http://www.kellyscientifique.tm.fr