Consulter les offres

Pharmacovigilance

<< Liste des offres

SPECIALISTE PHARMACOVIGILANCE H/F

Référence :

SP

Lieu :

Lyon (69)

Descriptif :



Type de contrat : Mission d’intérim 4 mois

Salaire : 49-53k€ annuels

Début : Septembre

Profil : Bac + 5 Pharmacotechnie Vétérinaire / Expérience clinique / Anglais écrit, lu et parlé

Postes : Spécialiste Pharmacovigilance





SPECIALISTE PHARMACOVIGILANCE (H/F) – Mission 4 mois – (69)





MERIAL, leader mondial de la santé animale vous propose un poste de Spécialiste Pharmacovigilance (H/F) pour une mission de 4 mois à pourvoir au sein du siège lyonnais.



Vos missions seront :



• Collecter, saisir, évaluer et rapporter les données d’effets indésirables concernant l’ensemble des produits

• Surveiller le bénéfice / risque d’un portefeuille de produits

• Etablir les rapports périodiques de pharmacovigilance à destination des autorités ou de clients internes

• Collaborer avec les Affaires Réglementaires pour assurer l’amélioration continue des flux et des processus

• Conduire les cessions de formation en interne

• Etre le support pour maintenir les bases de données et outils de pharmacovigilance

• Participer à la gestion du système qualité en Europe en lien avec le service conformité





Votre profil :



Titulaire d’un BAC+5 en pharmacotechnie vétérinaire, vous justifiez d’une expérience dans le domaine clinique au sein d’un grand groupe.

Vous maîtrisez la réglementation pharmacovigilance européenne sur l’enregistrement et le maintien de produits sur le marché.



Une bonne maitrise de l’anglais est indispensable sur ce poste.



Vous êtes reconnu pour votre réactivité, votre autonomie, votre organisation et votre capacité à travailler de manière transverse.





Ce poste correspond à vos attentes professionnelles, merci de postuler dès à présent à cette annonce !



Merci de bien vouloir postuler en ligne afin de nous soumettre votre cv via notre site www.jobs.kellyservices.fr. Nous pourrons ainsi l’étudier rapidement et vous faire un retour dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la création de votre espace personnel nous permet de suivre votre dossier et vous donne la possibilité d’être alerté de toutes nos offres.

Des consultants scientifiques à votre service depuis 1998 www.kellyscientifique.tm.fr





Contact :

KELLY SCIENTIFIQUE

http://www.kellyscientifique.tm.fr