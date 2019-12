Consulter les offres

CHARGE D’AFFAIRES REGLEMENTAIRES H/F

CAR-2

Archamps (74)

Type de contrat : CDI

Salaire : 35-50 k€ annuels

Début : Dès que possible



Profil : Pharmacien, ingénieur biomédical double compétence en affaires réglementaires

Postes : Chef de projet en affaires réglementaires, coordinateur affaires réglementaires



CHARGE D’AFFAIRES REGLEMENTAIRES (H/F) – CDI – (74)



Votre mission :

- Rédiger les dossiers techniques de Marquage CE (Dispositifs médicaux classe III)

- Rédiger les dossiers d’enregistrements réglementaires export et assurer la coordination avec les correspondants internationaux.

- Traiter les questions réglementaires et techniques des autorités de santé, suite à dépôt de dossier d’enregistrement

- Assurer le suivi et le maintien des licences

- Assurer la veille réglementaire et normative des dispositifs médicaux distribués en Europe et à l’International

- Vérifier et approuver la conformité de la documentation technico commerciales aux réglementations applicables

- Participer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie technico-réglementaire.

Votre profil :

Vous êtes pharmacien ou de formation supérieure scientifique (ingénieur biomédical, etc…). Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire en affaires réglementaires dans les dispositifs médicaux. Vous parlez couramment anglais. Vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi que votre aisance relationnelle vous permettront d’être un acteur important dans la réalisation des projets en cours.

Si ce poste correspond à vos compétences et attentes professionnelles, merci de postuler dès à présent à cette annonce.



KELLY SCIENTIFIQUE

